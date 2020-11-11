رد نيللي كريم بعد هجوم كاملة أبو ذكري على أبطال "بـ100 وش" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّقت النجمة نيللي كريم على الهجوم الذي شنّته مخرجة مسلسل "بـ100 وش" كاملة أبو ذكري، على عدد من أبطال العمل، إذ أكدت عبر منشور كتبته مؤخرا عبر حسابها بموقع "فيسبوك" أنهم أصابهم "الغرور" دون داع.

وقالت نيللي، في تصريحات لبرنامج "theinsiderar" عبر قناة دبي، "اللي أنا متأكدة منه أن كاملة بتحبنا كلنا جدا، وبتحب كل الأبطال اللي كانوا موجودين، هي بتحب ممثلينها، فيمكن هي كانت خايفة عليهم، أو من خوفها عليهم قالت التصريح ده".

أضافت: "ممكن كمان يكون حد قالها حاجة، أو شافت حاجة معجبتهاش فمن حبها اتكلمت، كاملة من مدرسة التواضع، مهما نجحت ومهما نجوميتك عليّت خليك متواضع واعرف نفسك وشوف الجاي إيه".

وكانت كاملة أبو ذكري، هاجمت أبطال مسلسلها في رمضان الماضي "بـ100 وش"، وكتبت عبر "فيسبوك": "عرفت وسمعت واتأكدت أن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل (بـ100 وش)، بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم، والغرور سيطر على تصرفاتهم".

وأضافت: "عايزة أقولكم خسارة، الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين، ده أنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية، وبتشاور عليكم باسم الشخصية اللي قدمتوها، الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه؟ إنتم مين أصلا؟ كلنا مين أصلا؟ دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".

وحقق مسلسل "بـ 100 وش" نجاحا كبيرا في سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، دنيا ماهر، شريف دسوقي، علا رشدي، إسلام إبراهيم، محمد عبد العظيم، وزينب غريب وغيرهم، إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل.