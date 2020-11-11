تراند اليوم : مصدر يكشف حقيقة طلاق شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب بعد سرقته أموالها

كشفت مصادر صحفية حقيقة انفصال شيرين عبد الوهاب عن زوجها المطرب حسام حبيب بعد اتهامات للأخير بالاستيلاء على مالها بموجب توكيل إدارة أعمال حررته لها.

وأوضحت المصادر أن هذا الأمر غير صحيح ، حيث أن حسام حبيب لم يمس أموال شيرين عبد الوهاب من قريب أو من بعيد.

وأشارت المصادر إلى أن هناك بالفعل بعض الاختلافات في وجهات النظر بين شيرين وحسام حبيب بشأن إدارة الأخير لأعمالها مما جعل الخبر يتسرب إلى وسائل الإعلام.

كانت شيرين علقت تعليقا مقتضبا على الخبر قائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. احنا بألف خير .

