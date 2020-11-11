تراند اليوم : ابنة عمرو دياب تفجر مفاجآتين عن والدها و والدتها شيرين رضا

كشفت ابنة الفنان عمرو دياب عدة معلومات عن والدتها و والدها المطرب الشهير.

و كشفت نور عمرو دياب عن مطربها المفضل عن بعض الأشياء التي ترفض أن تتشابه فيها مع والدتها الفنانة شيرين رضا.

و وردت بعض الأسئلة لنور عمرو دياب عبر خاصية ستوري انستجرام ، كان أبرزها : من هو مطربك المفضل؟ .. لتجيب قائلة: والدي هو مطربي المفضل.

و حول موقفها من مهنة التمثيل مثل والدتها شيرين رضا قالت: لا أحب أن أعمل ممثلة مثل والدتي ، وأكتفي بما تقدمه أمي في هذا الشأن.

