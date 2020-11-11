بـ”قبلة الحياة”… قرد ينعش قلب أنثى من فصيلته

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 10:21 صباحاً - منذ 55 دقيقة

آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2020 9:28 صباحًا

لحظة نادرة وغريبة وثقها مصور بريطاني للحياة البرية، لقرد يقوم بعملية إنعاش “قلبي- رئوي”، لأنثى يبدو أنها في حالة إغماء.

المشهد الغريب كان بمحمية “Gaborone Game” البيئية في بوتسوانا المجاورة بأفريقيا لزيمبابوي وناميبيا، بحسب ما نقله موقع “العربية” عن موقع “LadBible” الإخباري البريطاني.

قرد ينعش قلب أنثى من فصيلته

وقال الموقع إن مصور اللقطة “William Steel”، بريطاني ولد قبل 28 سنة بجنوب أفريقيا، وأنه قام بتركيز الكاميرا نحو ما كان يراه، وصوّر ما بدا أنه أول عملية “CPR” أو “إنعاش قلبي- رئوي” قام بها قردان من فم لفم بالبرية، مع أن اللقطة لا تؤكد سوى محاولة القيام بالإنعاش، ولو كانت متحركة في فيديو مثلا، لأكدت أكثر بأن ما نراه هو فعلا قيام كائن على الأرض بما لا يقوم به إلا المختصون من بني البشر.

كما نقلت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية عن المصور قوله إن “الأنثى هي التي ألقت بنفسها على العشب لتلفت الانتباه.. كما من الممكن أن ما فعله القرد هو تقليد لإنعاش قام به أحدهم أمامه”.