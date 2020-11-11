نيللي كريم تكشف أسرارًا جديدة عن حياتها الخاصة.. ما حقيقة فسخ خطوبتها؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: حلّت الفنانة نيللي كريم ضيفة علي برنامج “theinsider بالعربي”، وعلقت خلاله على أزمة المخرجة كاملة أبو ذكري وأبطال مسلسل “بـ100 وش”، موضحة أن كاملة أبو ذكري تحب كل ممثليها، وهي من مدرسة التواضع؛ لذلك فهي متأكدة أن هذا التصريح الذي أدلت به نابع من خوفها الكبير عليهم.

وفي نفس السياق، علقت “نيللي” على جميع الأخبار التي ترددت في الفترة الأخيرة حول انفصالها عن خطيبها، رجل الأعمال المعروف عمر إسلام، وهذا بعد التصريحات الخاصة بها مع الإعلامية وفاء الكيلاني عن عدم رغبتها في خوض تجربة الزواج مرة أخري.

وأكدت أن أسئلة وفاء الكيلاني في العديد من الأحيان ترهق الضيف، مشيرة إلى أن إجابتها كانت بغرض وقف الحديث الخاص بتجربة الزواج وأيضا الانتقال إلى موضوع آخر.

من ناحية أخرى حدد المخرج محمد سامي موعد بدء تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد “العميل صفر” الذي يقوم ببطولته النجمان أكرم حسني ونيللي كريم، وذلك بعد انتهائه من التحضيرات الأخيرة للعمل واختيار الفنانين المشاركين في البطولة.

فيلم “العميل صفر” فكرة محمد سامي وأكرم حسني وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك في بطولته لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلي عز العرب وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامي والنجم أكرم حسني بعد تقديمهما الحملة الدعائية بعنوان “أبو شنب” للتوعية بتحديد النسل والتي حققت نجاحًا كبيرًا.