نجاح جديد يرافق نانسي عجرم في “إلى بيروت الأنثى”

متابعة بتجــــــــــرد: حقق كليب “إلى بيروت الأنثى” للنجمة اللبنانية نانسي عجرم أكثر من مليوني مشاهدة في غضون 3 أسابيع فقط من صدوره عبر قناة نانسي الرسمية في موقع “يوتيوب”.
ويتصدّر الكليب منذ إطلاقه قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب”، حيث يحتلّ المراتب الأولى في لبنان وعدد من البلدان العربية ودول الإغتراب.
أغنية “إلى بيروت الأنثى” هي من قصيدة “إلى بيروت الأنثى، مع الاعتذار” للشاعر الكبير نزار قباني، ألحان هشام بولس وتوزيع باسم رزق، والكليب إخراج سمير سرياني الذي استوحى فكرته من الواقع اللبناني خاصة فيما يتعلق بهجرة الشباب من لبنان.
تدور أحداث الكليب حول عائلة تجتمع حول مائدة عشاء ضمن أجواء فرح وبهجة ورقص، لكن في نهاية السهرة حين أتت لحظة الوداع، يكتشف المُشاهد أن الشاب الذي هو في مقتبل العمر سيهاجر ويترك عائلته وبلده، هنا تنقلب الأجواء الى حزن وبكاء وغصة.
نفيد بالذكر أن نانسي عجرم تلقت مع إطلاق كليب “إلى بيروت الأنثى” آلاف التعليقات والرسائل الإلكترونية التي أعرب من خلالها محبّوها عن إعجابهم بالعمل، وتصدّر هاشتاغ “إلى بيروت الأنثى” المرتبة الأولى في قائمة العبارات الأكثر تداولًا على موقع “تويتر”.
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