والد حسام حبيب يكشف حقيقة طلاق نجله وشيرين عبد الوهاب

متابعة بتجـــــــــــرد: خلال مكالمة هاتفية مع برنامج “mbc trending” والذي يذاع على فضائية mbc4، نفى حسين حبيب والد المطرب حسام حبيب، شائعة طلاق نجله لزوجته المطربة شيرين.

وقال إن كل الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا عن انفصال حسام وشيرين كاذبة، وراها أشخاص كانوا على خلاف مع شيرين، وتم رفع قضايا عليهم بسبب استيلائهم على أموالها.

وأضاف: حسام وشيرين سوف يقاضيان مروجي الشائعات، وكل المواقع التي تداولت تلك الشائعات دون التأكد من صحتها، موضحًا انشغالهم في أعمالهم الفنية في الفترة الحالية.

يذكر أن بعض مواقع الأخبار كانت قد نشرت أن حسام حبيب قام بتوقيع وسحب أموال تعود إلى زوجته شيرين، حيث إنها قامت من قبل بتكليفه رسمياً بإدارة أعمالها.

كما أضافت تلك المواقع أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تكتشف شيرين تغييراً بإيرادات لم تعلم بها شيئاً، واكتشاف بعض العقود التي أتمها حسام دون الرجوع إليها.

وجاء أيضاً في الشائعات أن المطربة المصرية تقوم حالياً بفسخ الشراكة التي تجمعها مع حبيب وأنها ستعلن طلاقها قريباً، إلى أن خرجت شيرين تكشف الحقيقة.

وقد اضطرت شيرين لتكذيب شائعة انفصالها عن حبيب حيث غردّت على تويتر قائلة:” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير”.