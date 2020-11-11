عائشة عطية تعلن خبر صادم بـ"حملها سفاحا": الرحمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة التونسية عائشة عطية، حملها بدون زواج، وأنها حاليا فى الشهر الرابع، ما أحدث صدمة بين جموع المتابعين.

وقالت عبر حسابها الرسمي على "أنستقرام" إنها أحبت شخصا ووعدها بالزواج، لكنه تخلى عنها، وطلبت من المجتمع أن يرحمها هي وابنتها التي أطلقت عليها اسم "مايا"، متسائلة: "لكن ما ذنب الطفلة أن ينتقم الناس منها ويطلقون عليها اسم "ابنة حرام"؟.

وأضافت: "اليوم أنا قررت نعلن على الحمل متاعي، خارج نطاق الزواج، أنا في الشهر الرابع، حكايتي ماهيش بعيدة على حكايات قبلي، وإن شاء الله عندي طرف أمل متصيرش بعدي، أنا حبيت راجل وعدني بالزواج، وعشنا قصة حب من طرفي أنا، وحبلت منه أما مشا وخلاني، محبنيش ومنعرش بش يستعرف ببنتي والا لا".

وواصلت: "بالقانون أكيد بش إكون بوها، أما قدام الناس وقدام عائلتي في مجتمع لا يرحم، لا بش يرحمني ولا بش يرحم بنتي، وأنا قادرة اليوم نعيشها.. اللي عملته أنا غلط، أما متحكموش عليا، والا على طفلة اغتصبوها والا على صغير جا في الحرام، كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر".





عائشة عطية، ممثلة ومغنية تونسية، ولدت يوم 8 فبراير عام 1991، درست فى المعهد العالى للدراسات التجارية بقرطاج فى تونس، بدأت مشوارها الفنى كمغنية، وكان أشهر أدوارها شخصية "نجلاء عامرى" فى المسلسل التلفزيونى التونسى "ناعورة الهواء" بجزئيه الأول والثانى، وشاركت فى المسرحية التونسية "زنقة النساء"، و الفيلم القصير "أنا عائشة" والفيلم المصرى "بسلامتو".



