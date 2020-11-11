بومبيو يدعو الحوثي لإطلاق سراح يمني من الأقلية اليهودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لإطلاق سراح ليفي سالم موسى مرهابي، وهو يمني من الأقلية اليهودية، تحتجزه مليشيا الحوثي.

وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الثلاثاء، "يواصل المتمردون الحوثيون في اليمن اضطهاد الأقليات الدينية، وليفي سالم موسى مرهابي، أحد أفراد الأقلية اليهودية في اليمن، عانى أربع سنوات من الاعتقال غير المشروع، وندعو إلى إطلاق سراحه فورًا".



وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، وقوف واشنطن بجانب الجالية اليهودية اليمنية في الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن مرهابي، المعتقل ظلما منذ سنوات.

وقالت الخارجية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن سجن مرهابي تواصل رغم صدور أمر قضائي بإطلاق سراحه، في سبتمبر 2019.

وتشهد صحة مرهابي تدهورا، بينما يقبع في سجن صنعاء، وهو معرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفق البيان.

ودعا بيان الخارجية الحوثيين إلى احترام الحرية الدينية، والتوقف عن قمع اليهود، والإفراج الفوري عن مرهابي.

ولم تترك مليشيا الحوثي الانقلابية شريحة في المجتمع اليمني دون أن يطالها الأذى والإجرام، وخلال العامين الماضيين، تجاوز إرهاب الانقلابيين كافة الخطوط الحمراء بعد الكشف اضطهادهم للأقليات الدينية.