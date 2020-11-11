معركة ترامب القضائية.. دعوى لمنع التصديق على نتائج ميشيجان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت حملة الرئيس دونالد ترامب، إنها سترفع دعوى قضائية في ولاية ميشيجان تطالب بعدم التصديق على نتائج الانتخابات في الولاية.

الدعوى في ميشيجان ليست الأولى، فقد رفعت حملة ترامب، الإثنين الماضي، دعوى قضائية تزعم أن نظام التصويت بالبريد في ولاية بنسلفانيا "يفتقر إلى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة في تصويت الناخبين بأنفسهم".



وتسعى الدعوى القضائية إلى استصدار أمر قضائي طارئ لمنع مسؤولي الولاية من التصديق على فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن بها.

وفي وقت سابق، رفضت قاضية أمريكية دعوى رفعتها حملة ترامب لوقف إحصاء الأصوات بولاية ميشيجان.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرارا بتقديم مزيد من الطعون القضائية على نتائج الانتخابات الرئاسية في عدد قليل من الولايات، زاعما دون دليل حدوث تزوير في ولايات فاز فيها منافسه الديمقراطي جو بايدن على ما يبدو.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر، دون أن يذكر ولايات محددة أو أمثلة على عمليات تزوير مزعومة "سنطعن على (نتائج) جميع الولايات التي فاز بها بايدن مؤخرا بسبب التلاعب بأصوات الناخبين والتلاعب بالانتخابات في الولايات".

ومن جانبه، فوّض وزير العدل الأمريكي وليام بار، ممثلي الادعاء الفيدراليين بفتح تحقيقات في "مزاعم جوهرية في مخالفات التصويت وجدولة الأصوات".

وحثهم وزير العدل الأمريكي، في الوقت نفسه، على عدم الاكتراث بالمزاعم "الخيالية أو بعيدة الاحتمال"، وذلك وفقا لرسالة اطلعت عليها رويترز.

وكان ميتش مكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي، قال في وقت سابق، إن الرئيس دونالد ترامب "من حقه" الطعن على نتائج الانتخابات قضائيا.