شكرا لقرائتكم خبر عن غلق دور العرض السينمائى فى بولندا حتى 29 نوفمبر الجارى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي أن "المسارح ودور السينما والمتاحف والمعارض وجميع المؤسسات الثقافية ستغلق مؤقتًا لأن بولندا تريد الحد من الحراك الاجتماعي، وذلك حتى 29 نوفمبر.

وكانت دور السينما فتحت تدريجياً في منتصف يونيو الماضي في بولندا، وكان هناك ما يقرب من 300 ألف مشاهد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي سياق متصل فرضت الحكومة الليتوانية قيود غلق جديدة علي دور العرض السينمائي التي أعيد فتحها يوم 5 يونيو الماضي، حيث قررت الحكومة غلق دور العرض لمدة 3 أسابيع، وذلك في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

ووضعت الحكومة الليتوانية البلاد تحت الحجر الصحي على مستوى البلاد، وفرضت قيودًا على الحياة العامة والشركات، حتى 29 نوفمبر.

وقال وزير الصحة الليتواني أوريليوس فيريجا لمجلس الوزراء عند تقديم هذا الإجراء: "في ضوء الوضع الوبائي غير المواتي لفيروس كوفيد -19، نقترح فرض حجر صحي في جميع أنحاء أراضي ليتوانيا".