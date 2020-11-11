شكرا لقرائتكم خبر عن حفل كامل العدد.. على الحجار يختتم مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدى صابر، فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ29 ، بمسرح دار أوبرا بالإسكندرية، حيث أسدل الستار بحفل فنى للفنان الكبير على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى ومشاركة نجوم الاوبرا الفنان مصطفى النجدى والفنانة حنان عصام

وكذلك الفنان أحمد صبرى وفقرات فنية متميزة لصولو البيانو حمادة النجار، وصولو العود محمود عبد الفتاح العود وقد رفع شباك التذاكر بالمسرح لافتة كامل العدد منذ ايام قليلة، وتضمن الحفل فاصل غنائى للفنان مصطفى النجدى حيث شارك بأغنيتى غالى عليا..وحياتك يا حبيبى..ثم صولو العود الفنان محمود عبد الفتاح حيث قدم ثلاث مقطوعات موسيقية هى بيت العز..دارت الأيام..للصبر حدود

ثم شدت الفنانة حنان عصام والذى يحمل صوتها عطور زمن الفن الجميل بأغنيتى حمدالله على السلامة..ب فتحة ب..، ثم قدم الفنان أحمد صبرى رائعتى محمد فوزى وكمال الطويل دارى العيون..ياللى سامعنى ،وشارك كل من صولو البيانو المتميز حمادة النجار بأنامله الذهبية مع صولو الكمان محمد الموجى بأسلوبه الجذاب والمتفرد مقطوعات اهو ده اللى صار..من تكون حبيبتى..لأ..ليالينا..حكايتى مع الزمان..جبار

وأخيرا اختتم الفنان الكبير على الحجار الحفل، بصوته الذى يحمل المذاق المصرى الأصيل وحنجرته الذهبية حيث غرد تحت سماء اوبرا الاسكندرية بمجموعة من أعماله المتميزة والتى تعطش لها جمهور الاسكندرية ،منها ماتمنعوش الصادقين.. من غير ماتتكلمي.. أعذريني..قبل ماتواعد..إسكندراني.. اللي اشتري ريشة.. لحظة غروب ..زي الهوي.. الليلة ليكي ..عارفة.. مسألة مبدأ ،خد مني.. الشتا ،تيجيش نعيش ..الليل واخره.. إنت المدد..بوابة الحلواني.. كفر عسكر ، وقد تفاعل جمهور الحجار مع أغانيه التى لاقت اعجابهم وإستحسانهم مرددين"بنحبك يا على"



الفنان على الحجار



جانب من الحفل



حفل الختام



حفل على الحجار