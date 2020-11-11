صناع فيلم "غيوم داكنة": خرج للنور بعد العديد من الصعوبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

استمع أبطال وصناع الفيلم السوري "غيوم داكنة" المشارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط إلى آراء الجمهور، وعُقدت حلقة نقاشية حول الفيلم بعد عرضه أدارها الكاتب الصحفي سيد محمود، الذي لفت إلى اعتذار مخرج ومؤلف الفيلم أيمن زيدان عن الحضور لظروف خاصة.

وتدور أحداث فيلم "غيوم داكنة" حول الواقع الذي تعيشه سوريا من دمار وألم بعد أن دمرها الإرهاب، ويعرض الفيلم فكرة رئيسية مفادها أن الإنسان دائما ما يسعى إلى جذوره ويعود للمكان الذي يريد أن تنتهي حياته فيه.

وقال الفنان حازم زيدان أحد أبطال الفيلم ومساعد المخرج، إن الحرب تُغير كافة المفاهيم والقواعد في حياة الإنسان، فيختلف مفهوم الحب والكره، لافتا إلى أن "الفيلم يحوي الكثير من الألم والآسى، فاستمرار الحرب لسنوات أثر كثيرا علينا"، موجها الشكر لمؤسسة السينما السورية لأنها آمنت بفكرة الفيلم وساهمت في إنجازه بعد أن واجهت صناعة الفيلم العديد من الصعوبات.

وأكد حسين الخطيب ممثلا عن مؤسسة السينما السورية، أن الفيلم استغرق تصويره 90 يوما بخلاف توقيت استطلاع المكان وتحديده، كما أن كافة مشاهد الفيلم تم تصويرها في أماكن حقيقية وقرى واقعية تحررت من الإرهاب ولكن بعد تدمير البنية الأساسية بها، مشيرا إلى أن الفيلم واجه العديد من الصعوبات المادية والإخراجية نظرًا لطبيعة مكان التصوير.