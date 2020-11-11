تراند اليوم : بعد إعلانها الحمل من علاقة غير شرعية .. فنانة شهيرة: سيطلقون على طفلتي " بنت حرام "

حالة من الجدل أثارتها فنانة عربية شهيرة بعد إعلانها الحمل من علاقة غير شرعية.

و أعلنت الفنانة التونسية عايشة عطية عن حملها دون زواج مؤكدة أن المجتمع لن يرحم ابنتها التي ستأتي ثمرة هذه العلاقة غير الشرعية.

وقالت في بيان عبر انستجرام: اليوم أنا قررت نعلن على الحمل متاعي، خارج نطاق الزواج. أنا في الشهر الرابع.

وأضافت: حكايتي ماهيش بعيدة على حكايات قبلي، و ان شاء الله عندي طرف أمل متصيرش بعدي. أنا حبيت راجل وعدني بالزواج، و عشنا قصة حب من طرفي أنا، و حبلت منو أما مشا و خلاني... محبنيش... و منعرش بش يستعرف ببنتي و الا لا.

وأردفت: بالقانون أكيد بش إكون بوها. أما قدام الناس؟؟؟ و قدام عايلتي في مجتمع لا يرحم، لا بش يرحمني و لا بش يرحم بنتي..

وتابعت: إلي عملتو أنا غلط. أما متحكموش عليا، و الا على طفلة اغتصبوها و الا على صغير جا في "الحرام"، كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر.. بنتي بش نسماها "مايا"، منعرش شنوا مصيرها... أما انت كمرا خلي مصيرك خير مني... حب، أما استحفظ على روحك، عيش أما أعرف حدودك، مترميش روحك، أمان متعيشش القلق إلي أنا نعيش فيه كل يوم و مخبيتو.

