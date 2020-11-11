بدء تنفيذ الجزء الـ3 من سلسلة الرعب مكان هادئ

الأربعاء 11 نوفمبر 2020

أعلنت شركة الإنتاج السينمائي بارامونت بيكتشرز بدء العمل على الجزء الثالث من سلسلة الرعب A Quiet Place (مكان هادئ).



ووفقًا لموقع "ديدلاين" الأمريكي، تعمل شركة الإنتاج على الجزء الثالث حاليًا، بناءً على فكرة من مؤلف ومخرج السلسلة جون كراسينسكي.

وتدور سلسلة "مكان هادئ" حول عائلة أمريكية تسعى للبقاء على قيد الحياة بعد سيطرة كائنات فضائية مرعبة على الأرض، تعتمد في اصطيادها للبشر على حاسة السمع، ويقوم بدور البطولة: إيميلي بلنت ونواه جوب وميليسنت سيموندز.

ويعد واحدًا من أهم أسباب بقاء العائلة على قيد الحياة طيلة هذه الفترة، هو معرفتهم لغة الإشارة، لأن الابنة مصابة بالصمم.

وكان من المفترض طرح الجزء الثاني من السلسلة هذا العام، إلا أن ظهور وباء كورونا في شهر مارس/آذار تسبب في تأجيل طرح الفيلم حتى شهر أبريل/نيسان 2021.

ويستكمل الجزء الثاني كفاح العائلة للبقاء على قيد الحياة، بعد عثورهم على ناجين آخرين، كما سيتطرق الفيلم لمزيد من التفاصيل حول الوحوش الفضائية التي تسببت في تدمير البشرية، ومن المرجح أن يدور الجزء الثالث حول ما آلت إليه الإنسانية بعد سيطرة الوحوش على الأرض، ومن المتوقع أن يصدر الجزء الثالث في 2022.