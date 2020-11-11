بلغاريا تختار The Father لتمثيلها في مسابقة الأوسكار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت بلغاريا فيلم The Father من إخراج كريستينا جروزيفا وبيتر فالتشانوف، ليمثلها في مسابقة الأوسكار كمرشح بلغاريا لجائزة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة 93 في فئة أفضل فيلم روائي أجنبي.
الفيلم تدور أحداثه حول رجل توفيت زوجته في اليوم التالي لجنازتها علم هو وابنه أن زوجته كانت تتصل بمنزل أحد الجيران، فيحاول الزوج الاتصال بزوجته المتوفاة عبر وسيط شهير، بينما يحاول ابنه إعادته إلى الواقع.
الفيلم من إنتاج شركة Abraxas Film وشارك في إنتاجه شركة Graal Films اليونانية لما بعد الإنتاج، وحصل الفيلم علي دعم من قبل المركز البلغاري الوطني للسينما، والمركز السينمائي اليوناني، و Biennale College Cinema .
وسبق فاز The Father بالجائزة الكبرى في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي وجائزة Trieste لأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان Trieste السينمائي 2020، كما حصل على جائزة Golden Rose في مهرجان Golden Rose الوطني السابع والثلاثين للأفلام.
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