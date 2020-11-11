شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعي وسهر الصايغ يلتقيان مع محمد حمدي فى "الورشة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المخرج محمد حمدي من تصوير فيلمه الجديد "الورشة" الذي من المقرر عرضه قريبًا بعد الانتهاء من مرحلة المونتاچ، وهو فيلم درامى تدور أحداثه حول مجموعة من شباب هواة التمثيل قرروا إنشاء فرقة تمثيل مسرحى وإنتاج عرض مسرحى يقدمون أنفسهم من خلاله ويحكون من خلاله معاناتهم وكفاحهم وكواليس حياتهم الخاصة.









فيلم "الورشة" من تأليف حسام موسي بطولة نضال الشافعي ، سهر الصايغ ، محمد جمعة، أحمد الشامى، حمزة العيلي، نور الكاديكي ، مادلين طبر، علا رامي ، أحمد صيام ، فريدة الجريدي ، أحمد حلاوة ، حنان سليمان إخراج محمد حمدي .

الفيلم تم تصويره بالكامل فى مسرح "النهار" ويرصد أجزاء من الحياة داخل الوسط الفنى وتحديداً فى ورش التمثيل، حيث يجسد نضال الشافعى شاب يرغب فى مزاولة مهنة التمثيل ويخطب سهر الصايغ التى تسعى هى الأخرى لتصبح ممثلة الأمر الذي يدفعهما لاستئجار مسرح لتأسيس فرقة وتقديم عروض استعراضية، وتتوالى الأحداث.





















الجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج محمد حمدي كان فيلم بيكيا من بطولة الفنان محمد رجب وأيتن عامر، وشيماء سيف وأحمد حلاوة ومحمد لطفى، ومن وتأليف محمد سمير مبروك، وتدور قصة الفيلم حول شخصية "مصطفى"، الذى يجسده محمد رجب، يعمل باحثًا فى أدوية السرطان والإيدز، وتعلم منظمة دولية أن هناك باحثا مصريا لديه بحث يخلص البشرية من هذه الأمراض، فتحاول خطفه فيضطر مصطفى للهرب، والتظاهر بفقدان الذاكرة، ويعيش داخل "مقلب زبالة وخردة"، لحين الانتهاء من البحث العلمي، ومع تصاعد الأحداث ينتهى مصطفى من البحث، ويعلم أصدقاؤه بالأزمة التى يتعرض لها، ثم يبلغون الأمن لمحاولة الحفاظ على حياته، ويتم القبض على المنظمة فور علمها.