شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة عائشة عطية تصدم الجميع بإعلان حملها سفاحا: وعدنى بالزواج وتخلى عنى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمت الفنانة التونسية عائشة عطية، المجتمع التونسى والعربى، بعد إعلان حملها بدون زواج، وأنها حاليا فى الشهر الرابع من الحمل، مشيرة إلى أنه أحبت شخصا وعدها بالزواج، لكنه تخلى عنها، طالبة من المجتمع أن يرحمها هى وابنتها التى أطلقت عليها اسم "مايا"، مؤكدة أنها أخطأت فى ارتكاب هذا الفعل الشائن، متسائلة: "لكن ما ذنب الطفلة أن ينتقم الناس منها ويطلقون عليها اسم "ابنة حرام"؟.



عائشة عطية

وتابعت: "اليوم أنا قررت نعلن على الحمل متاعى، خارج نطاق الزواج، أنا فى الشهر الرابع، حكايتى ماهيش بعيدة على حكايات قبلى، وان شاء الله عندى طرف أمل متصيرش بعدى، أنا حبيت راجل وعدنى بالزواج، وعشنا قصة حب من طرفى أنا، وحبلت منه أما مشا وخلانى، محبنيش ومنعرش بش يستعرف ببنتى والا لا".





وتابعت عائشة: "بالقانون أكيد بش إكون بوها، أما قدام الناس وقدام عائلتى فى مجتمع لا يرحم، لا بش يرحمنى ولا بش يرحم بنتى، وأنا قادرة اليوم نعيشها، وكان جيت منجمش، نرماها فىSOS ڤمرت"، مضيفة: "اللى عملته أنا غالط، أما متحكموش عليا، والا على طفلة اغتصبوها والا على صغير جا فى "الحرام"، كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر".





وكشفت عائشة: "بنتى بش نسماها "مايا"، منعرش شنوا مصيرها، أما انت كمرا خلى مصيرك خير منى حب، أما استحفظ على روحك، عيش أما أعرف حدودك، مترميش روحك، أمان متعيشش القلق إلى أنا نعيش فيه كل يوم ومخبيته".



عائشة عطية

وأضافت عائشة، فى تغريده أخرى: "هذا ليس فيديو موسيقى ولا فيلم ولا مسلسل تلفزيونى، هذه حقيقة، سأتحدث عنه أكثر فى الأيام القادمة"، مقدمة الشكر لكل من ساندها فى أزمتها، قائلة: "لم أكن أتوقع هذا الدعم الكبير، ممتن جدًا لكم، رسائلكم مصدر سعادة ودعم كبير".



عائشة عطية

يذكر أن عائشة عطية، هى ممثلة ومغنية تونسية، ولدت يوم 8 فبراير عام 1991، درست فى المعهد العالى للدراسات التجارية بقرطاج فى تونس، بدأت مشوارها الفنى كمغنية، وكان أشهر أدوارها شخصية "نجلاء عامرى" فى المسلسل التلفزيونى التونسى "ناعورة الهواء" بجزئيه الأول والثانى.



عائشة عطية

كما شاركت عائشة، فى المسرحية التونسية "زنقة النساء" وسيت كوم "سكول، صحبة غير درجين، مروب بين"، ومسلسلات نجوم الليل، وردة وكتاب، كما شاركت فى الفيلم القصير "أنا عائشة" والفيلم المصرى "بسلامتو" والفيلم الجزائرى "العربى بن مهيدى".



عائشة عطية

عائشة عطية



عائشة عطية



عائشة عطية



عائشة عطية

عائشة عطية