شكرا لقرائتكم خبر عن بدأت حياتها بدور صبى كسيح.. حكاية صدفة وضعت أمينة رزق على طريق المجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرًا ما تلعب الصدفة دورها في حياة الفنان ومسيرته وشهرته، فتنقله من مرحلة الانتشار إلى بداية طريق الشهرة والنجومية.

وكان للصدفة دور في حياة الفنانة الكبيرة أمينة رزق وخاصة فى بداياتها ووضعتها على طريق الشهرة سواء فى المسرح أو السينما.

وكانت أمينة رزق فى عام 1924 أحد الوجوه الجديدة التى اكتشفها مسرح رمسيس، وكان أول دور مثلته على هذا المسرح هو دور الصبى الكسيح فى مسرحية راسبوتين.

وظلت أمينة رزق فى مسرح رمسيس عام كامل وهى تمثل أدواراً صغيرة، حتى استقالت ممثلة الفرقة الأولى وكانت وقتها الفنانة زينب صدقى، فأسندوا دورها فى رواية الذبائح إلى أمينة رزق، وكان هذا الدور نقطة التحول فى حياتها المسرحية، حيث قفز راتبها من 4 جنيهات إلى عشرين ثم ثلاثين جنيهًا حتى وصل إلى 60 جنيهًا.

أما الصدفة الثانية فى حياة أمينة رزق فكانت فى السينما، وذلك عندما سافر يوسف وهبى إلى باريس لإخراج فيلم " أولاد الذوات" وهو من أوائل الأفلام الناطقة ، وكانت بطلة الفيلم الفنانة بهيجة حافظ ، ولكن حدث خلاف بينها وبين يوسف وهبى، فأرسل الأخير من باريس برقية إلى أمينة رزق ليستدعيها للقيام بدور البطولة فى هذا الفيلم مقابل جنيه واحد كأجر يومى خلاف نفقات السفر والإقامة.

وكان هذين الدورين فى المسرح والسينما بداية طريق المجد والشهرة والنجومية للفنانة الكبيرة امينة رزق التى تصاعد أجرها حتى وصل إلى ألاف الجنيهات منتصف الخمسينات وأصبحت من أعلى الفنانات أجراً.