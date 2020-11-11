لميس الحديدي عن شائعة إصابة عبلة كامل بالسرطان: "ليه نجرحها؟" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على ما تردد في بعض المواقع الإخبارية عن إصابة النجمة الكبيرة عبلة كامل بالسرطان.

وقالت الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، مساء الثلاثاء: "عبلة كامل بقالها فترة طويلة مختفية عنا ووحشانا جدا وفجأة ظهرت شائعات كثيرة عن مرضها لكن أسرتها نفت هذه الأنباء وقالت إنها بخير، والسؤال هنا في القصة دي ليه؟ ليه الشائعات المؤذية؟".

أضافت: "ليه بنحب نؤذي الناس ونجرحها، ربنا يديها الصحة يارب، ولو فرضنا أنها كانت لا قدر الله مريضة لماذا قررنا أن نكون بهذه القسوة على نجوم أحبنناهم وأمتعونا كثيرا؟ أحيانا بحس بوجود مشاعر متناقضة بين النجوم والجمهور بين الحب والكره، بيحبوهم صحيح ولما بيشوفهم بيحبوا يسلموا عليهم ويتصوروا معاهم لكن لو ظهر خبر بينتشر بشكل غريب وسريع ويتسابق الناس في نشره".

تابعت: "ارحموا الناس حتى لو كان الخبر صحيحا وحقيقيا وأنا متمسكة بتصريحات أسرتها أنها بخير لكني أفترض أنه لو كان حقيقيا فلماذا لا نرحم الناس؟ هناك أسئلة كثيرة عن النفوس مش ببقى قادرة أجاوب عليها ولا أفهمها".

وكان الفنان أحمد كمال، طليق الفنانة عبلة كامل، نفى ما تداولته بعض المواقع حول إصابة النجمة الكبيرة بمرض السرطان.

وكتب كمال، عبر حسابه على "فيسبوك": "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".

وكان آخر أعمال الفنانة الكبيرة مسلسل "سلسال الدم" منذ 3 سنوات، وشاركها البطولة النجم رياض الخولي.