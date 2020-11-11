حمو بيكا: كتر الهجوم عليّا جابلي حالة نفسية.. هو أنا فيّا حاجة غلط ؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

قال نجم المهرجانات حمو بيكا، إن كثرة الهجوم عليه أدخله في حالة نفسية سيئة، متابعا: "محدش مستقصدني ولا حاجة، لكن كتر الهجوم عليّا جابلي حالة نفسية، أنا بقف قدام المراية أقول هو أنا بلطجي طيب ولا فيّا حاجة غلط؟ خلوني بقيت ماشي بكلم نفسي".

أضاف بيكا، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "المصنفات عملولي محضر معرفش ليه، بيقولولي بسبب الفيديو اللي أنت عملته أنت وعمر كمال مع الراقصة لورديانة، طيب أنا طالع مع رقاصة عشان فيديو كليب أنا بصوره، وهي معاها تصريح إنها رقاصة، ولما عملنا الفيديو راحوا عملولي محضر أنا وعمر رغم إنها مش لابسة ملابس خليعة دي كانت لابسة هدوم خروج، طيب ما إحنا بنشوف أفلام كتير في راقصات ومحدش بيعمل محاضر للممثلين".

وقدّم بيكا الاعتذار للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، قائلا: "أنا بعتذر لأستاذنا الكبير هاني شاكر وبتأسفله، وبتأسف لأعضاء مجلس النقابة كلهم، وأنا مكنش قصدي إني أعمل أي مشكلة، وأنا مكنش قصدي أعمل أي حاجة تزعل أستاذ هاني شاكر خالص، وأنا لو مكتوبلي أتحبس هتحبس، وربنا معايا في القضية، أنا عملت استئناف وربنا كبير ودي بلدي ومش ههرب، ولو اتحكم عليّا يبقى نصيبي، وبتمنى من أستاذ هاني شاكر إنه يعتبرني زي ابنه، وربنا غفور رحيم فلازم هو يغفر لي، وأنا بطلت أعمل أي حاجة خارجة".

وكان بيكا قد ظهر في مقطع فيديو من داخل مقر نقابة المهن الموسيقية بوسط البلد، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وقدّم من خلاله اعتذارا لنقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر.

وكانت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، قد عاقبت مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا" بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.