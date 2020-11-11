شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس: بهاء سلطان غنى لوحده وفشل..ومعنديش خلاف مع شيرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفعل المنتج نصر محروس علي المذيعة هبة الأباصيري، بعدما وجهت له سؤال "لماذا اختفي بهاء سلطان"، مما أدى إلى انفعال المنتج نفيا اختفاء بهاء سلطان، وأشار أنه يظهر في برامج كثيرة وقدم عدد من الأغاني دون علم الشركة لكن لم يسمع عنها أحد ولم تنجح قائلا: "مش هو بهاء سلطان ليه منجحتش..ليه لما عمل لوحده فشل"، وذلك خلال حواره في برنامج It’s Show Time على قناة CBC، وأضاف قائلا: "انا مش بقول لـ بهاء ميغنيش..هو راح غني في صاحبة السعادة بـ 400 ألف جنيه والشركة ماخدتش حقها، وغنى إعلان بنك مصر واختفي"

كما نفى المنتج نصر محروس أن تكون علاقته بالفنانة شيرين عبد الوهاب، والفنان تامر حسنى، قد وصلت فى أى مرحلة سابقة إلى درجة الخلافات.

ورفض نصر محروس، إطلاق وصف دكتاتور عليه، لأنه لم يجبر فنانا على غناء أغنية لم يرغب في غنائها، ورفض الكثير ممن تعاونوا معه غناء هذه الأغنية أو تلك، لكن الأغاني التي أصر عليها هي التي أوصلتهم لما وصلوا إليه من النجومية.

وذكر نصر محروس أن الفنان محمد فؤاد لم يكن راغبا في غناء "كامننا"، ولم تعجبه كثيرا أغنية "الحب الحقيقي"، واعترض الفنان محمد منير أيضا على شيء في أغنية "نعناع الجنينة"، وحتى شيرين لم تكن راغبة في غناء كلمة بأغنية "بحبك قوي".