"متبرقليش".. انفعال نصر محروس على هبة الأباصيري بسبب بهاء سلطان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

انفعل المنتج الموسيقي نصر محروس، على الهواء، عند حديث الإعلامية هبة الأباصيري مقدمة برنامج "it's showtime"، عن خلافه مع المطرب بهاء سلطان.

البداية كانت مع قول مقدمة البرنامج الذي يُذاع عبر قناة cbc: "بهاء سلطان مختفي عن الساحة والناس مفتقداه جدا"، فعقب نصر محروس: "لأ خالص.. أنتِ بتقولي كلام غلط"، فردت: "بتقولها في وشي كده؟ وبعدين إزاي يعني آخر حاجة بهاء عملها إمتى؟"، فرد: "شوفت بهاء في كام برنامج؟"، فأجابت "هبة": "حضرتك بقى اللي بتقول كلام غلط.. كام برنامج حاجة وإنتاجه الفني حاجة تانية"، فرد: "بعد إذنك خليني أكمل كلامي"، فعقبت الأباصيري: "هنتخانق ولا إيه؟".

محروس واصل حديثه قائلا: "لما تكلميني عن إنتاجه الفني يبقى لازم يحترم الشركة ويديها حقوقها، ما هو لما بيظهر في برامج كضيف بياخد فلوس"، فردت الأباصيري: "مش بتكلم هو كسبان إيه ماديا.. بتكلم عن أعماله للجمهور"، فعقب: "أنتِ مش عايزة تسمعي ليه؟ هو جه من ورا الشركة وعمل تترات مسلسلات وأغاني سينجل إحنا منعرفش عنها حاجة ولا نجحت وفشلت، ليه منجحتش؟ مش هو بهاء سلطان ولو قال أي حاجة الناس هتسمعه؟"، فردت: "على فكرة أنا مش بقولك رأيي الشخصي، أنا بنقلك رأي الناس"، فعقب: "وأنا برد على الجمهور مش عليكي أنتِ"، فعقبت: "متبرقليش طيب".

أكمل نصر محروس: "أنا مش ضد بهاء سلطان، أنا لا أملك إني أخليها يغني أو مايغنيش، ولكن في حقوق لازم الشركة تاخدها، الناس فاكرة إني مش عايز بهاء يغني، بهاء غنى في (صاحبة السعادة) بـ400 ألف جنيه والشركة ليها نسبة المفروض تاخدها، أنا محرمتوش من الغناء لكنه بياخد الأجر ويختفي، ومش عايز يجدد العقد هو حر، لكن لازم يخلص اللي عليه ويمشي".

جدير بالذكر أن الخلاف بين نصر محروس وبهاء سلطان امتد لسنوات منذ العام 2014 دون الوصول لحل، رغم دخولهما ساحات القضاء، ومحاولة تدخل الأصدقاء المقربين لإنهاء الأزمة.