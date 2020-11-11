"لاتنسى أن تتنفس وباري" أبرز الأفلام الروائية الطويلة في الأسكندرية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

يشهد جدول اليوم من فاعليات مهرجان الأسكندرية السينمائي التي بدأت السبت، مجموعة متنوعة من الأفلام المميزة، وبدايتها 12 ظهرا بالفيلم اليوناني "باري" وتدور أحداثه عن إن بحث الأم الإيرانية "باري" عن ابنها المفقود في أثينا سيجبرها على الذهاب في رحلة إلى الزوايا المظلمة من المدينة، بالإضافة إلى العمق الخفي لنفسها.

والفيلم بطولة مليكة فوروتان، شهباز نشير، صوفيا كوكالي، أرجريسباندازاراس، لينا كيتسوبولو، ديمتريس زانثوبولوس

ومن إخراج سياماك اعتمادي.

الساعة 2,30 ظهرا فيلم "لا تنسى أن تتنفس" إنتاج سلوفانيا وإيطاليا وكرواتيا، وتدور أحداثه عن أن كل شئ يتغير بالنسبة لكل يمان البالغ من العمر 15 عامًا، عندما يقع شقيقه الأكبر "بيتر " 18 عامًا المرتبط جدًا به، في حب "سونيا" الجميلة 18 عامًا يفكر بخطط حمقاء لتفريقهم حتى يتمكن من استعادة أخيه، لكن فكرته المتهورة لم تنجح إلا في دفع "بيتر" بعيدًا،ويتعين على الصبي مواجهة عواقب أفعاله التي قد تؤدي إلى كارثة.

وهو من بطولة ماتيا فالانت، تاين اورجين، كلارا كوك، رونيا ماتجيفيك جيرمان، إيفا كرانك باجولا، نيكولا ديوريكو، جاكوب سلينسك، مينا رودمان وإخراج مارتن تورك.

الساعة 5 مساء الفيلم السوري "غيوم داكنة"ويعقبه ندوة بحضور بطل العمل حازم زيدان ويديرها الناقد سيد محمود.

وتنطلق أحداث الفيلم من قرار الدكتور أحمد الذي قرر العودة إلى مدينته التي دمرتها الحرب بعد غياب طويل في فرنسا لينهي أيامه الأخيرة بعد اكتشاف إصابته بالسرطان ومع عودته تتفجر حكاية هذه المدينة الموجوعة والتي ألقت عليها الحرب ظلالها وأثقلت مصائر الذين عاشوا السنوات القاسية في حرب مجنونة مدمرة.

وهو بطولة وائل رمضان، لينا حورانة، رامز عطاللة، لمي بدور، حازم زيدان، نور علي ، محمد حداقي، جود سعيد، ديفيد مهاد الراعي ، علاء قاسم ، مازن عباس، محمد زرزور، غالب زيدان ومن إخراج أيمن زيدان.