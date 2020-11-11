رانيا يوسف بالأحمر ونحافة ونورهان أمام البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبد الفتاح العجمي

الكثير من نجوم الفن، حرصوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، على مشاركة جمهورهم ومتابيعهم لحظاتهم المميزة، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وفي المقدمة منها "إنستجرام".

ويعرض لكم "الخليج 365" 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورتين لها بفستان قصير باللون الأحمر من أمام سيارتها، واكتفت بذلك دون تعليق.

أسماء أبو اليزيد

الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد شاركت جمهورها عدة صور لها ظهرت خلالها بإطلالة إفريقية وصففت شعرها على طريقة ضفائر الراستا.

حسني شتا

الفنان الشاب حسني شتا شارك جمهوره صورة له بالأسود من أمام المرآة، وعلّق: "صورة تبان عميقة.. بس أنا مش قاصد أي حاجة".

نورهان

الفنانة نورهان شعيب شاركت جمهورها عدة صور لها بعدما أنقصت وزنها من أمام البحر وظهرت نحيفة، وعلّقت: "إنقاص الوزن دليل على تعلم بعض الدروس.. وأن بعض الخسائر مكسب".

رامي صبري

أما المطرب رامي صبري شارك جمهوره صورة له من جلسة تصوير جديدة خضع لها، واكتفى بذلك دون تعليق.

محمد أنور

وشارك الفنان محمد أنور جمهوره صورة له عقب أداء بعض التمارين الرياضية، واكتفى بذلك دون تعليق.

أحمد فتحي

الفنان أحمد فتحي شارك صورة مع زوجته على شاطئ البحر، وعلّق: "إيدك خليها في إيدي أنا طفل تخين".

وفاء عامر

ونشرت الفنانة وفاء عامر صورة لها مع نجلها عمر فوزي، واكتفت بذلك دون تعليق.

ديانا حداد

أما المطربة اللبنانية ديانا حداد فقد ظهرت في صورة جديدة لها بالملابس الرياضية وهي تستعرض رشاقتها في الجيم.

ريهام سعيد

الإعلامية والفنانة ريهام سعيد نشرت صورة لها أطلت فيها بالأسود، وشّوقت جمهورها لعودة برنامجها "صبايا الخير" قريبا.