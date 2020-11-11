"شال كتير بعد أبويا".. أمينة تطلب الدعاء لشقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طلبت المطربة الشعبية أمينة، من جمهورها ومتابعيها، الدعاء لشقيقها "عصام" المقيم في إنجلترا، بالشفاء العاجل.

ونشرت أمينة صورة لشقيقها عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "ده أخويا عصام، حكايته حكاية كبيرة أوي فعلا، علاقته بيّا أنا بالذات مش عارفة أوصفها، بحبه حب مش عادي فعلا، كل سنة بروحله إنجلترا، بروح هناك بحس إن أنا معايا الدنيا كلها".

أضافت: "أخويا عصام وأختي عزة الله يرحمها، شالوا كتير أوي بعد أبويا الله يرحمه، أنا بس مش طالبة حاجة منكم بما إنكم بتحبوني، أرجو منكم تدعوله ربنا يتم شفاه على خير، بالله عليكم تدعوله يتم شفاه على خير، أنا بحبه أوي".

وتلقت أمينة الكثير من الدعوات لشقيقها بالشفاء من قِبل جمهورها وزملائها الفنانين، ومنهم جومانا مراد، وفيفي عبده، ومحمد شاهين، وعزوز عادل وغيرهم.

يشار إلى أن آخر أعمال المطربة أمينة ألبوم "اللي راحوا" والذي ضم 10 أغنيات، منها "سيدي، في شرع مين، عاش يا وحش، السهرة ولعانة، صاحبتي".