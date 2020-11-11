أحمد سعد يتغزل في خطيبته علياء بسيوني: "وراء كل رجل عظيم امرأة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أحيا النجم أحمد سعد، قبل أيام، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ29، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، بحضور شقيقه الفنان عمرو سعد، وخطيبته مصممة الأزياء علياء بسيوني.

وعلى هامش الحفل، أجرى برنامج "theinsiderar" المذاع عبر قناة "دبي"، تغزل خلاله في خطيبته قائلا: "أنا مبسوط معاها جدا جدا، مبسوط معاها عشان بنتفسح ونخرج ونقضي وقت سعيد، ومبسوط عشان هي بتخلي بالها من شغلي".

أضاف: "هما لما قالوا: وراء كل رجل عظيم امرأة، فهي امرأة تسانده وتخليه موده حلو وإنه يقدم حاجات حلوة، والناس شايفة فعلا إني متغير في شكل العملي وبتواصل باستمرار مع جمهوري ومبقاش عندي أخبار فيها مشاكل أو تشمئز منها".

وعن موعد حفل زفافهما، قال أحمد سعد: "إن شاء الله قبل السنة دي ما تخلص".

وقدم أحمد سعد خلال الحفل باقة من أجمل الأغاني ومنها: "يا مصر مين يقدر عليكي، على حسب وداد، سألت نفسي، لأجل النبي، أهوه ده اللي صار، بحبك يا صاحبي، ابن الأصول، يا تمر حنة" وغيرها.