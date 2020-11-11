كارينا كابور حامل بطفلها الثاني من سيف خان بعد مرور 8 سنوات على زواجهما

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 01:42 صباحاً -

كارينا كابور ،ممثلة هندية محظوظة بقدرتها على تكوين أسرة عائلية سعيدة مستقرة رغم الأضواء والشهرة مع زوجها الممثل الشهير سيف علي خان.

وبحسب وسائل الإعلام ،تستعد نجمة بوليوود الشهيرة كارينا كابور البالغة من العمر"40 عاماً" لاستقبال طفلها الثاني من زوجها الممثل سيف علي خان.

وشوهدت كارينا كابور تركن سيارتها في أحد المراكز التجارية الكبرى،وهي ترتدي قميصًا كحليًا وبنطلونًا أسود، والملفت كان ظهور علامات الحمل عليها بشكل بارز.

وحظيت كارينا كابور بثناء العديد من معجبيها الجميلة لروحها الحلوة،وحرصها على التواصل مع محبيها ومندوبي الصحافة المحلية والخارجية من دون أن تحاول التملص منهم أو تجاهلهم حتى أثناء دخولها للمركز التجاري،حيث رفعت يدها وألقت التحية على مندوبي الصحافة .

سيف وكارينا سعيدان بالحمل الثاني

كارينا كابور

والثنائي السعيد سيف علي خان،وزوجته كارينا كابور سعيدان جداً بالحمل،لهذا قاما بإعلان الحمل عند اكتشافه، ببيان رسمي مشترك،قالا فيه: "يسعدنا أن نعلن أننا في انتظار إضافة جديدة لأسرتنا، شكرًا لجميع المهنئين على حبهم ودعمهم الدائم لنا".

وقد شاركت النجمة البوليوودية كارينا كابور صور التهنئة من أصدقائها عبر خاصية الستوري في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" الذي يتابعها فيه 5 ملايين و300 ألف شخص حول العالم، وبذلك يكون الطفل القادم هو الثاني في عائلتهم الصغيرة بعد أن كانت قد أنجبت طفلها الأول "تيمور" قبل 4 سنوات .

يشار إلى أن كارينا كابور ليست الزوجة الأولى لسيف خان الذي تزوجها عام 2012 بعد قصة حب قوية،بل الزوجة الثانية،لارتباطه سابقاً بزواج طويل لمدة 15 عاماً مع الممثلة الهندية الشهيرة أمريتا سينج ،وأثمر زواجهما عن طفلين،أسمياهما: "سارة" و"ابراهيم".

وكان الثنائي السعيد سيف علي خان وكارينا كابور قد احتفلا بالذكرى السنوية الثامنة لزواجهما الناجح والسعيد الذي أثمر طفلاً واحداُ،وينتظران الثاني على أحر من الجمر