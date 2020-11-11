تراند اليوم : بوسي ضيفة “معكم منى الشاذلي” في أول ظهور بعد أزمة والدها- شاهد

تحل الفنانة بوسي، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، في أول ظهور لها بعد أزمة والدها الأخيرة، في برنامج «معكم» المذاع على فضائية cbc، الخميس المقبل 12 نوفمبر، في تمام التاسعة مساء.

توضح بوسي خلال اللقاء كواليس وتفاصيل أزمة والدها الأخيرة، مشيرة إلى تفاصيل وحكايات بينهما تعلنها لأول مرة، وتوضح الأسباب التي تعتقد أن والدها هاجمها بعنف من أجلها.

تحكي بوسي جانبا من أزمتها مع طليقها التي وصلت إلى ساحات المحاكم وصدر بسببها أحكام سجن بحقها دفعتها إلى مغادرة البلاد لمدة 9 أشهر كاملة، وتأثر ابنها وشقيقتها طوال تلك المدة في ظل عدم قدرتها على رؤيتهم حتى عادت إلى مصر بعد انتهاء الأزمة.

غنت بوسي خلال الحلقة أحدث أغنياتها «أنا الدنيا» التي تعود بها للساحة الغنائية مجددا بعد توقف دام عاما كاملا بسبب الأزمات التي مرت بها. وستطرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما غنت بوسي مجموعة من الأغاني الطربية خلال اللقاء بالإضافة إلى أغنياتها الشعبية التي اشتهرت بها.



