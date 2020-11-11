تراند اليوم : بالصور .. النمبر وان هيغلب الملاكمين – شوف عمل إيه

عبر الفنان محمد رمضان عن سعادته لقضاء يوم مع الملاكم البريطاني اليمني نسيم حميد.

ونشر رمضان عبر صفحته facebook مجموعة من الصور مع نسيم حميد وولديه وكتب معلقًا: “يوم رائع أمس مع أسطورة الملاكمة اليمني العالمي نسيم حميد وأولاده الأبطال آدم وسامي”.

نَسِيِم حَمِيِدن مواليد 12 فبراير 1974 ويعرف أيضاً بالأمير نسيم هو ملاكم بريطاني يمني حيث تعود أصوله الأولى إلى مدينة “رداع” بمحافظة البيضاء وسط اليمن، ولد في مدينة شفيلد في بريطانيا عام 1974، وبدأ في تعلم الملاكمة عندما كان عمره 7 سنوات.

على جانب آخر، أعلن محمد رمضان أنه سيخوض السباق الرمضاني 2021 بمسلسل “موسى” بعدما قرر تأجيل مسلسل “الإمبراطور” الذي كان سيجسد فيه شخصية الفنان الراحل أحمد زكي.

يشار إلى أن محمد رمضان طرح مؤخرا أغنية “يا حبيبي” بالمشاركة مع ميتري جيمس وحققت نجاحا كبيرا جدًا ونسب مشاهدة عالية بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع YouTube.



