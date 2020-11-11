المصرى أحمد المرسى يفوز بجائزتين من الجمعية الأسترالية للمصورين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز مدير التصوير السينمائي المصري أحمد المرسي بجائزتين من الجوائز السنوية لجمعية المصورين الأستراليين خلال حفل أقيم هذا الأسبوع عبر المنصات الإلكترونية، تماشيا مع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
وحصل المرسي على الجائزة الذهبية بفئة الإعلانات عن فيديو "نفس الإحساس العظيم" الذي صوره وأخرجه لصالح وزارة السياحة والآثار المصرية، وجائزة جون بورينج الفضية (للفواصل والتنويهات) عن فيديو تطوير الهوية البصرية للتلفزيون المصري في 2020، والذي استخدم فيه شخصية الملكة نفرتيتي.
وبإضافة هاتين الجائزتين يرتفع رصيد مدير التصوير المصري من جوائز الجمعية الأسترالية للمصورين منذ انضمامه لها في 2017 إلى تسع جوائز.
وكان المرسي، الذي تخرج في المعهد العالي للسينما، قد حصل خلال السنوات القليلة الماضية على عدد من الجوائز عن أعماله السينمائية، ومن أبرزها أفلام (الفيل الأزرق) و(أسوار القمر) و(الأصليين) و(تراب الماس).
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