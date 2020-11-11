شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا لـ هانى شاكر: ربنا غفور رحيم.. ومن كثرة الهجوم عليا جاتلى حالة نفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم حمو بيكا، مغنى مهرجانات، اعتذارا للفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس النقابة، مردفا: "مكانش قصدى أعمل مشكلة وكل هدفى إنى أوصل صوتى لهانى شاكر، مكنتش أقصد أعمل أى حاجة تزعله".

وقال حمو بيكا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"مع الإعلامية لميس الحديدى، تعليقا على فيديو يعتذر فيه لهانى شاكر: "مش عامل الفيديو ده عشان القضية والحكم، طول عمرى بحب الناس والناس بتحبنى، ولو مكتوبلى اتحبس هتحبس ولو مكتوبلى براءة هاخد براءة، وهو زى أبويا وماينفعش أزعق لأبويا".

وتابع حمو بيكا: "المحامى عمل استئناف يوم 25، ولازم أحضر، هانى شاكر بحبه وهو محترم جدا، وهو يحطنى فى مقام ابنه، ولو أنا غلطت بتأسف له واعتذر له، وهفضل أعتذر له مدى حياتى، ربنا غفور رحيم ولازم كمان يغفرلى، واتوسطت لناس كتير ومحدش رد عليا".

واستكمل: "كتر المهاجمة عليا جابتلى حالة نفسية، ببص قدام المراية بقول هو أنا بلطجى ولا بعمل حاجة غلط خلونى بكلم نفسى، هو أنا غلط ولا الناس فاهمانى غلط، الناس فى الشارع بيحبونى، بيقولولى شخص طيب".

وردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدى حول إنشاء موقع لأخبار المهرجانات قال: "بعمل صفحة كبيرة عليها أكثر من 30 مليون بجيبها من برة، عشان ندافع عن نفسنا مش نهاجم حد".