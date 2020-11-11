شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الفنانة نورهان بعد إنقاص وزنها بشكل ملفت.. مش هتعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض الفنانة نورهان تجربة جديدة لها وهي إنقاص وزنها بشكل كبير وملفت للغاية، خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر في الصور التي تشاركها مع جمهورها ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، لتثير الكثير من التساؤلات حول النيولوك الجديد الذي ربطه الكثيرون بعمل فني قادم يستلزم تغير كبير في الشكل.

وتشارك الفنانة نورهان متابعيها وجمهورها عبر موقع إنستجرام، خلال الأيام الأخيرة الكثير من الصور التي ظهرت من خلالها بشكل ملفت بعد ان أنقصت وزنها، وسرعان ما استقبلت عددا كبيرا من التعليقات والإعجابات من قبل جمهورها.

وكانت الفنانة نورهان اعتذرت عن المشاركة في مسرحية "مورستان"، للمخرج سمير العصفورى بعد عدة بروفات علي المسرح القومي وحلت الفنانة نرمين زعزع مكانها في العمل المسرحي الذي سيكون العرض القادم علي المسرح القومي بالعتبة بعد انتهاء عرض مسرحية " المتفائل" لسامح حسين .

المسرحية تمثل عودة للمخرج الكبير سمير العصفوري والفنانة القديرة سميحة أيوب للوقوف علي خشبة المسرح القومي وأيضا النجمة سماح أنور وقد استقبلها الوسط المسرحي باحتفاء ومباركات شديدة مازالت مستمرة، فالمخرج سمير العصفوري قدم للمسرح العربي روائع المسرحيات التي مازالت تعرض ويعاد عرضها عبر الفضائيات فهو صانع البهجة ورائد من رواد المسرح العربي.

وكشفت الفنانة نورهان أن عمرها الحقيقى بلغ 38 عاما، وأنها تحب تجاعيد وجهها وأنها لن تقوم بعمل أى عملية من عمليات التجميل والبوتكس، حيث نشرت صورة عبر حسابها على إنستجرام، من أمام البحر، صحبتها بتعليق: "أنا أحب تجاعيدى، وهذا ما أنا عليه، عمرى 38 سنة أمتن فيهم إلى الله، وهذا لا يضايقنى إطلاقا، لن أفعل البوتكس وأحب نفسى".