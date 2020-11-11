شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت دي نيرو يصف ترامب بهتلر وموسولينى ويحذر من تكرار نفس السيناريو فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النجم العالمي روبرت دي نيرو الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، بالرئيس النازي أدولف هتلر والإيطالي موسوليني في طريقة حكمه للبلاد، ويأتي ذلك في أول ظهور له على الشاشة بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بمنصب الرئيس الأمريكي الـ 46.

وأعرب دي نيرو، صاحب الـ 77 عاماً، في لقائه على شاشة MSNBC، عن ارتياحه لفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات، محذراً من أنه سيكون "ديكتاتورا" آخر مثل الرئيس ترامب سيأتي باستخدام نفس قواعد اللعب مثل موسوليني وهتلر.

وحذر النجم العالمي الحائز على جائزة أوسكار، والذي كان من أشد منتقدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أنه سيأتي في المستقبل أشخاص مثل ترامب لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستكون ليست في حياته، قائلاً: "سيأتي شخص ما يكون أكثر ذكاءً، وأكثر حساسية، وسيكون قادرًا على سحب أعين الجمهور عليه، وبعد ذلك سيتسبب في مشكلة أكثر جدية وأعمق، وهي ما سيتم معالجتها على فترة طويلة".

وأضاف دي نيرو في تصريحاته: "لقد قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مثالًا لسوء الحظ، للشباب الآخرين بأن هذا النوع من الأشياء يمكن القيام به، ولهذا السبب من المهم جدًا بعد تركه المنصب أنه يُحاسب".



