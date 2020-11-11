شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الظهور الأول لـ ابنتى عبلة كامل زينب وفاطمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم ابتعادها عن الأضواء والسوشيال ميديا، تعرضت الفنانة القديرة عبلة كامل لشائعات مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين، حيث نشرت العديد من الأخبار التي تزعم أنها تصارع السرطان في المرحلة الأخيرة، وسرعان ما انتشرت الشائعة وغزت السوشيال ميديا وبعض المواقع الإخبارية، في حين لم ترد الفنانة بأي شكل، لكن تم نفي الشائعة من قبل زوجها الأسبق الفنان القدير أحمد كمال، والذي أكد أن ما يقال غير صحيح وان عبلة كامل تتمتع بصحة جيدة.



زينب ابنة عبلة كامل واحمد كمال



فاطمة ابنة عبلة كامل من زوجها الاسبق احمد كمال



فاطمة ابنة عبلة كامل واحمد كمال

وعلي جانب آخر قالت زينب كمال، ابنة عبلة كامل، فى تدوينه عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك": "ماما الحمد لله بخير والكلام اللى منشور ده شائعات.. شكرًا على السؤال.. ربنا يدينا كلنا الصحة"، وبمجرد تتداول اسم ابنة الفنانة بدأ الكثير يتسأل عن ابناء عبلة كامل، فباعتبار ان النجمة لم تكشف عن تفاصيل حياتها الشخصية منذ فترة طويلة، لم يكن يعرف عدد كبير من جمهورها ان لديها ابنتان من زوجها الاسبق الفنان أحمد كمال وهن زينب والتي كشفت عن أن مرض والدتها مجرد شائعة وهي متزوجة من رجل أجنبي وكانت تعيش فترة طويلة في ألمانيا، ولدي عبلة كامل أيضًا ابنه أخرى وتدعي فاطمة.



تعليق بنات عبلة كامل

وكانت قد كشفت زينب كمال، ابنة أحمد كمال وعبلة كامل، قبل شائعة مرض والدتها بيومين عن مشاركتها في مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي استوحيت أحداثه من سلسلة روايات تحمل الاسم ذاته، للكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، ويُعرض حصريًا عبر منصة "نتفليكس".

وكتبت زينب، ابنة عبلة كامل، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مبسوطة إني كنت جزء صغير أوي من مسلسل ما وراء الطبيعة.. وبما إن شغف حياتي كله هو الميتافيزيقيا، وما وراء الطبيعة وأسرار الطبيعة والواقعية السحرية.. أنا ساعدت في اختيار أوراق التاروت اللي طلعت في المسلسل".

وتابعت: "مابقراش المستقبل بس المسلسل معمول حلو أوي واستمتعنا بيه.. ومبسوطة أوي إن كريم اللي طلع بيقرأ التاروت عامل دور جميل.. ومتحمسة أوي للجزء التاني".