نجمة "أرطغرل" اسرا بيلجيك بإطلالات ساحرة. شاهد إعلان مسلسلها الجديد

رنا صلاح الدين - أثبتت النجمة التركية إسراء بيلجيك الملقبة بـ السلطانة حليمة، امتلاكها لمهارات التمثيل المتميزة، رغم قلة مشوارها المهني. يتضح ذلك من خلال فيلمها الرومانسي المثير Ramo حيث شاركت مقطعًا دعائيًا جديدًا.

وكانت إسراء، التي فازت بالقلوب بعد تجسيد شخصية السلطانة حليمة في المسلسل التاريخي "قيامة ارطغرل" Dirilis: Ertugrul قد حظيت، بالإشادة بلعبها دورًا مختلفًا في مغامرتها الرومانسية الجديدة "رامو".

وتظهر الممثلة التركية بكامل أناقتها في المسلسل. كما أدهشت معجبيها بمقطع دعائي جديد قبل الحلقة التالية، تظهرها مع النجم مراد يلدريم في مواقف متباينة.

انتقلت بيلجيك إلى حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام يوم الأربعاء، وشاركت المقطع الدعائي للحلقة التالية.

في الموسم الأول من "رامو"، أذهلت الممثلة المعجبين بأدائها القوي. الموسم الثاني من العرض بدأ على الهواء يوم 18 سبتمبر.