تقرير: الأميرة ديانا لم تكن "ذكية كفاية" عندما انضمت إلى العائلة الملكية

رنا صلاح الدين - ادعى خبير ملكي بشأن البراعة الفكرية للأميرة ديانا، أن الأميرة الراحلة لم تكن "ذكية بشكل رهيب"، عندما انضمت لأول مرة إلى الأسرة الملكية.

ومع ذلك، يعتقد الخبير، السيد بيدل سميث، أن الأميرة لديها شيء آخر ساعدها على التكيف مع الحياة الملكية في المستقبل.

تطرق بيدل إلى هذه القوة الفكرية خلال مقابلته مع مجلة فانيتي فير، كما نُقل عنه قوله أنه عندما تزوجت الأميرة، "كانت تبلغ من العمر 19 أو 20 عامًا وتعاني من صعوبات عاطفية خطيرة".

يقول "كانت غير آمنة، ولكن كان لديها بعض نواحي القوة، خلفية متفوقة للعائلة المالكة، وكان لديها هذا النوع من الثقة والاستعداد لتجاوز القواعد، وهو ما فعلته من خلال عدة مواقف ظهرت فيها جامحة.

الشيء الوحيد الذي يعتقد السيد بيدل أن الأميرة ديانا كانت تتميز به، هو "الحيلة". يقول " كانت ماكرة، وقد تعلمت كيفية استخدام تلك المواهب الخاصة مع تقدمها في معايشة الأسرة الملكية".