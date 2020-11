ليوناردو دي كابريو وصديقه إميل هيرش يستمتعان بأشعة الشمس.. صور

رنا صلاح الدين - والتقى ليوناردو دي كابريو، 45 عامًا، وصديقه القديم إميل هيرش، 35 عامًا، مرة أخرى يوم الجمعة للاستمتاع بيوم على الشاطئ معًا.

شوهد الاثنان وهما يستريحان في الشمس ووسط الأمواج مع الأصدقاء ووالد ليو جورج دي كابريو. كما تجرد ليوناردو من ملابسه في الماء وشوهد بسروال سباحة رمادي. بينما ارتدى إميل لباس زرق.

شوهد النجمان يمشيان معًا باتجاه البحرن وأثناء وجودهما في الماء، تجاذبا أطراف الحديث مع الأصدقاء وبدا أنهم يقضون وقتًا رائعًا ويبعدون كثيرًا.

على الرغم من الوباء المستمر، الذي يرتفع بأرقام قياسية في جميع أنحاء البلاد، شوهد ليو فقط يرتدي قناعا في وقت ما في أثناء المشي على الشاطئ.

في العام الماضي ، حصل ليو على تقييم مرتفع بأدائه الكوميدي في فيلم " Once Upon A Time In Hollywood" للمخرج كوينتن تارانتينو Quentin Tarantino.

حقق الفيلم نجاحًا مع النقاد وحصل على تقييم جديد بنسبة 85٪ على موقع Rotten Tomatoes ، حيث وصفه العديد من المراجعين بأنه أفضل فيلم لتارانتينو منذ سنوات.