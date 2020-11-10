“خورشيد”.. فيلم إيراني يتتبع معاناة الأطفال العاملين ينافس على “الأوسكار”

متابعة بتجـــــــــــرد: اختير فيلم “خورشيد” (الشمس) للمخرج مجيد مجيدي لتمثيل إيران في الحفل المقبل لجوائز الأوسكار، بحسب ما أفادت المؤسسة المولجة بذلك.

وأفادت مؤسسة الفارابي للسينما في بيان الأحد، باختيار “خورشيد” للمشاركة في نسخة 2021 من الحفل السنوي الذي تقيمه الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما وعلومها.

ويتناول الفيلم الذي عرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية الإيطالي في سبتمبر الماضي، معاناة الأطفال الذين يضطرون إلى العمل لتأمين معيشتهم وإعانة عائلاتهم.

ويقارب الفيلم هذه المسألة عبر قصة مؤثرة لعلي (12 عاماً) و3 من أصدقائه، تتبعهم الكاميرا في شوارع طهران وقطار أنفاقها، حيث يعيشون بما تيسر لمساعدة عائلاتهم.

وقال مجيدي في حديث سابق لوكالة فرانس برس، إن فيلمه هو بمثابة “استنكار لهذه المشكلة الاجتماعية التي تعني العالم كله، لا إيران وحدها”، مذكّراً بأن “152 مليون طفل يعملون في كل أنحاء العالم وفق الإحصاءات الرسمية”.

واختار المخرج الذي اعتاد المشاركة في المهرجانات السينمائية الدولية، أطفالاً من الشارع لتأدية أدوار “خورشيد”، موضحاً أنه أراد بذلك “إظهار قدراتهم وإنسانيتهم”.

وأفاد المخرج البالغ 61 عاماً، بأن “اختيار الأطفال استغرق 4 أشهر، إذ أجريت مقابلات مع 4000 طفل”.

وكان مجيدي أول إيراني يقبل عمل له “أطفال السماء” ضمن لائحة الترشيحات النهائية لإحدى جوائز الأوسكار، وذلك عن فئة أفضل فيلم أجنبي لحفل عام 1999.

ولا يزال أصغر فرهادي الإيراني الوحيد الذي فاز بجائزة الأكاديمية الأمريكية، وذلك عن “انفصال” (2012)، و”البائع” (2017).