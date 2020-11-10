الطقس يشن “هجمة مرتدة” على أحمد عز

متابعة بتجـــــــــــــرد: يواصل الفنان المصري أحمد عز تصوير المشاهد الخارجية لمسلسله الجديد “هجمة مرتدة” داخل دولة صربيا، ومن المقرر عودته إلى القاهرة الأسبوع المقبل لاستكمال التصوير.
وقال مصدر من داحل العمل إن عز وباقي أبطال مسلسله الجديد يعانون من برودة الطقس، خاصة أن أغلب المشاهد يتم تصويرها في عدد من الأماكن العامة هناك، مضيفاً أن أسرة المسلسل من المقرر عودتها إلى القاهرة يوم 14 سبتمبر الجاري.
نفيد بالذكر أن “هجمة مرتدة” مأخوذ عن ملف حديث من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في بطولته كل من صلاح عبدالله، هشام سليم، نضال الشافعي، ندي موسي وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.
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