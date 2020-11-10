ليام نيسون يصارع الزمن لإبطال قنبلة في “القصَاص”

متابعة بتجـــــــــــرد: يجسد الممثل البريطاني الشهير، ليام نيسون، دور البطولة في فيلم الإثارة الجديد “القصَاص”.

ويلعب الممثل البالغ من العمر 68 عاماً في الفيلم الجديد، دور رجل أعمال يعثر فجأة على قنبلة داخل سيارته.

وأعلنت الشركة المنتجة “ستوديوقنال”، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر تصوير الفيلم في الربيع المقبل بالعاصمة الألمانية برلين.

وبحسب البيانات، يستند الفيلم الجديد إلى الفيلم الإسباني “إل ديسكونوسيدو” الشبيه بسلسلة أفلام «سبيد» الكلاسيكية.

وسيقوم بطل الفيلم، نيسون، بمهام مختلفة حتى يحول دون انفجار القنبلة.

ويتولى إخراج الفيلم المخرج المجري-الأمريكي نمرود أنطال.