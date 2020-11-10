“عهد الدم”.. دراما تشويقية تضع باسل خياط أمام خيارين أحلاهما مر

متابعة بتجـــــــــــرد: تدور أحداث الدراما التشويقية العربية “عهد الدم”، حول حادث سير يعيد صياغة حياة رجل ويجعله في مواجهة مع أخطر العصابات، ويضع أسرته في مأزق إذا لم يلتزم بالتعليمات وينفذ الأوامر.

العمل من أعمال شاهد الأصلية، وإنتاج MBC STUDIOS، ومأخوذ عن عمل درامي أوروبي، عالجه درامياً في صيغته العربية إياد أبوالشامات، وحمل توقيع المخرج كريم الشناوي، وتوزعت بطولته بين نخبة من الممثلين، منهم باسل خياط، آلان سعادة، رودني حداد وآخرون.

تجربة خاصة

“ميزة المسلسل هو أنه يحكي قصة أحداثها مكثّفة، تطلبت بعض مشاهدها مقدرة فنية لجهة الأكشن والحركة والمطاردات في البر والبحر إضافة إلى التصوير الخاص في اليونان”. هكذا يشرح باسل خياط عن العمل، لافتاً إلى “أننا أمام تجربة خاصة تقدم محتوى قوياً، في عمل امتد تصويره لأكثر من 60 يوماً لتنفيذ 10 حلقات فقط، وهذا الأمر يناقض سياسة الإنتاج في عالمنا العربي ويتفق أكثر مع الإنتاجات الغربية”.

وحول دوره في المسلسل يقول خيّاط: “سليم فياض إنسان بسيط ومحب لعائلته، يتحول ضمن ظرف ما إلى شخص آخر بعيد عن كل التوقعات فيما يقوم به من أجل الحفاظ على العائلة”.

الشرير المثالي

لا يوافق آلان سعادة على توصيف شخصية برهان الكسار، تاجر المخدرات ورجل العصابات بالشريرة بشكل مطلق، “لأن الجمهور إذا تفهّم لماذا صار هذا الرجل بهذه العقلية وهذه الشخصية، فقد يجد له ما يبرر أفعاله، ويعتبرها محقة في السياق الدرامي للأحداث”.

ويضيف: “برهان هو إنسان كادح لكنه وصولي وانتهازي، وفي الوقت نفسه يحاول الحفاظ على إرث عائلته، ولكن ماذا سيحصل معه وإلى أين ستأخذه الظروف، هذا ما تكشفه الأحداث”.

صراع الواجب

وعن الشخصية التي يؤديها يقول رودني حداد: “صراع الخير والشر، الحق والواجب تمثله شخصية ضابط الإنتربول بدر المصري. نحن أمام عمل بوليسي تشويقي، ومسار شخصياته في غاية الأهمية ضمن سياق الأحداث وسيكولوجيا الأشخاص مترافقة مع الأكشن والحركة”.

ويلفت إلى “أننا أمام رجل قانون لكنه يحمل مشكلة شخصية وأمامه أحد خيارين، فإما أن يلتزم بنصوص القانون أو يغلب الشخصي على ما عداه”.