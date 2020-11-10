راشد الفارس يُحضّر لألبوم غنائي جديد

متابعة بتجــــــــــــرد: يعمل المطرب السعودي راشد الفارس، حالياً على التجهيز والتحضير والانتهاء من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، وسيعلن عن كافة التفاصيل المتعلقة بموعد صدوره في الوقت المناسب.

وقال راشد الفارس في تصريحات صحفية أن الألبوم سيشهد تعاونات مميزة مع مجموعة كبيرة من أشهر الشعراء والملحنين والموزعين في السعودية والخليج والعالم العربي، مثلما تم في آخر ألبوماته “ناوي” والذي تضمن العديد من الأغنيات الرومانسية والشبابية ضمن قوالب فنية متنوعة.

وذكر الفارس، أن هناك أعمالاً غنائية ستصدر قريباً، ويجري العمل عليها والتجهيز لتنفيذها خلال هذه الفترة، ومنها أغنية “حنا سعوديين” بمشاركة الفنان رابح صقر، وهي من ألحان سهم، وكلمات عبدالمجيد الذيابي، وتوزيع بشار سلطان.