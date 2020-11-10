ما علاقة "الجوكر" بمسلسل نتفليكس الناجح "مناورة الملكة"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم رحيل الممثل الأسترالي هيث ليدجر عام 2008، إلا أن شعبيته ما زالت قوية وجمهوره لايزال شديد الإخلاص له ولموهبته النادرة.

ومع طرح مسلسل The Queen's Gambit (مناورة الملكة) وتحقيقه شعبية كبيرة على شبكة نتفليكس، تعود سيرة هيث ليدجر إلى الأضواء، فما السبب؟

وأوضح موقع "دجيتال سباي" الأمريكي، العلاقة بين هيث ليدجر ومسلسل نتفليكس الجديد، إذ أن المسلسل الجديد ما كان ليرى النور لو كان "ليدجر" على قيد الحياة.

وذكر المنتج ومؤلف "مناورة الملكة" آلان سكوت، أن ليدجر كان يعمل قبل وفاته على نسخة من قصة "مناورة الملكة" لتحويلها إلى فيلم سينمائي يقوم ببطولته بمشاركة الممثلة الامريكية إلين بيج.





وأضاف: "كان من المفترض أن يمثل الفيلم انطلاقة هيث ليدجر إلى عالم الإخراج، لكن بعد وفاة الممثل، قررت التوجه بنص الفيلم إلى مخرجين آخرين، لكن المشروع مر بصعاب كثيرة، ولم ينفذ سوى بعد عقد كامل".

وتابع: "كان ليدجر أول من اهتم بالعمل، وكان لديه مخططات وأفكار كثيرة حول كيفية تنفيذه، خاصةً بعد موافقة (بيج) على الانضمام للعمل، ولكن جاءت حادثة وفاته لتنهي كل هذه الخطط".

واشتهر هيث ليدجر بلعبه شخصية الجوكر في سلسلة باتمان، وتوفي عام 2008 بسبب جرعة مخدرات زائدة.