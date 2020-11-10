"أوسلو".. فيلم عن القضية الفلسطينية بتوقيع ستيفن سبيلبرج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شبكة HBO تنفيذها لفيلم جديد من إنتاج ستيفن سبلبيرج وبطولة أندرو سكوت وروث ويلسون، بعنوان Oslo "أوسلو".

ووفقًا لموقع "جيمز رادار" الأمريكي، تشتهر ويلسون بمشاركتها في مسلسل Luther "لوثر"، ويعرف سكوت بدور القس الوسيم من مسلسل Fleabag "فليباج".

الفيلم من تأليف تي. جي. روجرز، وإنتاج سبيلبرج، وإخراج الفائز بجائزة توني بارليت شير.

ويتناول الفيلم قصة مجموعة من الفلسطينيين والإسرائيليين، وثنائي نرويجي قاد اتفاقية السلام في أوسلو عام 1993، هذه الاتفاقية التي مهدت لاتفاقية السلام بين إسرائيل وفلسطين.

وتلعب ويلسون دور وزيرة الخارجية النرويجية، أما سكوت فيقوم بدور زوجها، وينضم إلى طاقم العمل أيضًا الممثل جيف ويلبوش، وحتى الآن لم يتم الإفصاح عن موعد تصوير الفيلم.