كليب "Fever" لدوا ليبا وأنجيل يحصد أكثر من 7.5 مليون مشاهدة على "يوتيوب"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع كليب "Fever" الذى اطلقته النجمة العالمية دوا ليبا مع المغنية أنجيل "Angèle" أن يحقق نجاحا ملحوظا منذ الساعات الأولى من إطلاقه، حيث حقق الكليب أكثر من 7.5 مليون مشاهدة خلال 4 أيام فقط من إطلاقه على قناة دوا ليبا موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، كما حصد الكليب أكثر من 524 ألف إعجاب.

وظهرت دوا ليبا وأنجيل بالكليب خلال قيامهن بجولة فى أنحاء لندن بمنتصف الليل، وذلك بعد مغادرتهن أثناء بعد رحلتهم عبر المدينة، وأكملن جولتهن خلال رقصهن فى شوارع ممطرة، وينتهى بهم الأمر فى حفلة منزلية.

كلمات احدى مقاطع الأغنية :

Before you came around, I was doing just fine

Usually, usually, usually, I don't pay no mind

And when it came down, I was looking in your eyes

Suddenly, suddenly, suddenly, I could feel it inside

I've got a fever, so can you check?

Hand on my forehead, kiss my neck

And when you touch me, baby, I turn red

I've got a fever, so can you check?

Peut-être qu'avec du temps, ça partira

Et pourtant, et pourtant, et pourtant, je ne m'y vois pas

Comme un médicament, moi, je suis rien sans toi

Et je sais que j'essaye, que je perds du temps dans tes bras

I've got a fever, so can you check?

Hand on my forehead, kiss my neck

And when you touch me, baby, I turn red

I've got a fever, so can you check?

Car dans mes yeux, ça se voit

La fièvre dans les yeux, oui ça se voit

Mon cœur se serre, j'ai du feu dans la voix

Le plus souvent, c'est quand je pense à toi