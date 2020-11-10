كليب "Fever" لدوا ليبا وأنجيل يحصد أكثر من 7.5 مليون مشاهدة على "يوتيوب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع كليب "Fever" الذى اطلقته النجمة العالمية دوا ليبا مع المغنية أنجيل "Angèle" أن يحقق نجاحا ملحوظا منذ الساعات الأولى من إطلاقه، حيث حقق الكليب أكثر من 7.5 مليون مشاهدة خلال 4 أيام فقط من إطلاقه على قناة دوا ليبا موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، كما حصد الكليب أكثر من 524 ألف إعجاب.
وظهرت دوا ليبا وأنجيل بالكليب خلال قيامهن بجولة فى أنحاء لندن بمنتصف الليل، وذلك بعد مغادرتهن أثناء بعد رحلتهم عبر المدينة، وأكملن جولتهن خلال رقصهن فى شوارع ممطرة، وينتهى بهم الأمر فى حفلة منزلية.
كلمات احدى مقاطع الأغنية :
Before you came around, I was doing just fine
Usually, usually, usually, I don't pay no mind
And when it came down, I was looking in your eyes
Suddenly, suddenly, suddenly, I could feel it inside
I've got a fever, so can you check?
Hand on my forehead, kiss my neck
And when you touch me, baby, I turn red
I've got a fever, so can you check?
Peut-être qu'avec du temps, ça partira
Et pourtant, et pourtant, et pourtant, je ne m'y vois pas
Comme un médicament, moi, je suis rien sans toi
Et je sais que j'essaye, que je perds du temps dans tes bras
I've got a fever, so can you check?
Hand on my forehead, kiss my neck
And when you touch me, baby, I turn red
I've got a fever, so can you check?
Car dans mes yeux, ça se voit
La fièvre dans les yeux, oui ça se voit
Mon cœur se serre, j'ai du feu dans la voix
Le plus souvent, c'est quand je pense à toi
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