شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يعتذر عن الأغانى المنحطة ويطلب من الجمهور فتح صفحة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمو بيكا مطرب المهرجانات، إنه حضر حفل زفاف الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادى مهنا، بناء على دعوتها، وأنه لبى الدعوة لمشاركة فرحتها بالزواج، مطالبا الجمهور: "سامحونى مرة واحدة.. ومش طالب أى حاجة غير تتكلموا عنى كلمة حلوة ونفسى أفرح مرة فى حياتى.. يوم فرحتى قعدت 7 ساعات فى مشاكل".

وأضاف، فى مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على قناة مصر الأولى تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، أنه عانى كثيرا فى مشواره، وأن اعتذاره للفنان هانى شاكر وأعضاء نقابة المهن الموسيقية جاء بسبب رغبته فى تقديم هذا الاعتذار لفنان كبير، وأنه لم يقصد مطلقا الإساءة فى الفيديو الشهير الذى أعلن فيه سابقا إنه يريد الغناء والحصول على التصريحات اللازمة من النقابة، ووجه الإبراشى سؤلاً قائلا: "هتعتذر يا حمو عن الأغانى المنحطة؟، ليرد "بعتذر لكل المواطنين وبفتح صفحة جديدة".

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وتابع أنه يتمنى أن تتقبل النقابة اعتذاره، وأنه يناشد أعضاء النقابة بأن ينصحوه، وأن والدته كانت تنوى الذهاب معه للنقابة لتقديم الاعتذار، مضيفا أنه لم يقم بالسير بسياراته دون أرقام فى وسط البلد: معلقا: "مش همعل كده تانى.. وأنا أسف للأستاذ هانى شاكر".

وتابع: "مش بلطجى، وبقدم اعتذارا للمجتمع كله على قيادته سيارته الجديدة بدون لوحات معدنية، مشيرا إلى أنه لا يتعمد مطلقا أن يسيئ لأي شخص، وبعمل منذ 10 سنوات في مجال الغناء، وقابلت حرب شرسة منذ 4 سنوات، وأتمنى أن تنتهي هذه الحرب".

وأشار إلى أنه لم يتقابل مع أى من أعضاء النقابة، حيث سجل الفيديو ثم غادر النقابة، لافتا إلى أنه يحمل شهادة محو أمية وأنه يدرس حاليا السلم الموسيقى حتى يتمكن من دخول اختبارات النقابة.

