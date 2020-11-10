شكرا لقرائتكم خبر عن والد حسام حبيب عن شائعة طلاق نجله من شيرين عبد الوهاب: "هؤلاء وراء نشرها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء حسام حبيب والد المطرب حسام حبيب، إنه فوجئ باتصالات من مواقع إعلامية تسأله حول ما نشر عن طلاق نجله للفنانة شيرين عبد الوهاب، موضحا: "لو فيه حاجة زى كده أنا أول واحد أعرف، وشيرين بتعتبرنى والدها الثانى، أنا عارف إن دا كدب واتصلت بحسام".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على،: "الناس كلها عارفين إن حسام على خلق، مش عشان ابنى يعنى"، مردفا:"ربنا يبعد عنهم كل شر".

Advertisements

وتابع:"الكلام دا وراه بعض الناس اللى كانوا شغالين معاها، ولما كشفوا خلافات وحسابات غير مضبوطة، مع مدير أعمالها السابق، وهناك قضايا مرفوعة عليه وبيلاحقوه".