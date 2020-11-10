شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. طرح فيلم "عفريت ترانزيت" فى دور العرض السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة سينرجى فيلمز لطرح فيلم "عفريت ترانزيت" بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد، غدا الأربعاء، بجميع دور عرض السينما في مصر، بعد أن حقق التريلر الرسمي للفيلم أكثر من 10 ملايين مشاهدة.

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وكانت شركة سينرجي فيلمز انتهت من عمليات الدعاية الخاصة بفيلم "عفريت ترانزيت"، تمهيداً لطرحه في دور العرض السينمائية، حيث طرحت الشركة بوستر دعائيا لكل بطل من الأبطال في شكل فيديو قصير تظهر الشخصية التي يقدمها الفنان بشكل كارتونى، اضافة إلى طرح البرومو الرسمى.

فيلم "عفريت ترانزيت" بطولة محمد ثروت وبيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فتحى ومحمود الليثى، وهدى مجد ومحمود حافظ ومحمد جمعة، ويظهر أحمد فهمى وحمدى الميرغنى ومصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن كضيوف شرف في الأحداث، والعمل من إخراج ياسر هويدى، وتأليف أحمد عامر وتامر عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وتدور أحداثه فى اطار كوميدى.