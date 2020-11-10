شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقي: حققت نجاحا كبيرا في مسلسل "قوت القلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عقب طرح مسلسل "قوت القلوب" مؤخرًا والذى حقق نجاحا كبيرا بإشادة الجميع.

رانيا قالت في تصريحات لـ"الخليج 365" الحمد لله المسلسل نجح وهنأنى الكثير على شخصية ثريا الشريرة والتي قدمتها من خلاله وكانت بمثابة حركة الأحداث بين جابر طاحون وزوجها الفنان خالد زكى.

وأضافت أنها كانت مبسوطة بالعمل مع كل أبطال المسلسل بداية من الفنانة ماجدة زكى وغيرها والمخرج مجدى أبو عميرة الذى قدمت معه سابقا عدد من الأعمال والتي حققت جميعها نجاحا كبيرا.

وكانت قد كشفت الفنانة رانيا فريد شوقى عن قلة أعمالها في السينما على مدار الفترة الماضية، حيث قالت فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن معظم الأفلام الموجودة تعتمد على طبيعة الأكشن ووجوه معينة تتماشى مع طبيعة هذه الأعمال، معلقة: "أتمنى خلال الفترة المقبلة تقديم أعمال رومانسية واجتماعية تترك بصمة مثل أفلام والدى الراحل فريد شوقى التي حملت أفكار جديدة ومختلفة ومازالت في أذهان الجمهور حتى الآن.

وأعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن سعادتها البالغة بالتواجد في مسلسل "ضربة معلم" الذى يتم تصويره حالياً ومقرر عرضه في الموسم الشتوى المقبل، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور لأنه من الأعمال المميزة وتجربة جديدة عليها وأحداثه مشوقة ومليئة بالمفاجآت على حد قولها.

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وقالت رانيا إنها محظوظة بهذه التجربة ومتحمسة لها، موضحة أن المسلسل فكرته جديدة ويحتاج إلى جهد كبير ليخرج بصورة تليق بالجمهور، مضيفة أنها تجسد شخصية تدعى (تباهي) تمتلك مشغل ملابس، وتخوض صراعات متتالية وتحمل مفاجآت أخرى وستظهر ملامحها فور تصاعد الأحداث الدرامية.

ولفتت إلى أنها سعيدة للغاية بما حققته وتطمح أن تحقق نجاحا جديدا خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تحاول طوال الوقت اختيار أدوار مختلفة وتحب أن تؤدي أدوارا ذات قيمة وهدف يحترمه الجمهور.

يذكر أن مسلسل "ضربة معلم"، من بطولة محمد رجب ورياض الخولى ورانيا فريد شوقى ومحمد عز وإنعام سالوسة ومحسن منصور ومي سليم ومحمد نجاتي، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.